2026 Santa Truck Schedule: Where to See Santa Around Acadiana
Santa's big red truck is rolling back through Lafayette and Acadiana this Christmas season, and the 2026 schedule is out. Starting Friday, Nov. 27, Santa will make 60 stops in more than 20 towns across South Louisiana, through Wednesday, Dec. 23.
Most of the stops are at grocery stores, gas stations and other local spots you already know, from Rouses and Super 1 to Champagne's and Gil's Dog Stop. He's also riding in a few Christmas parades, including the Sonic Christmas Parade in Lafayette on Sunday, Dec. 6.
I still remember how fast kids sprint across a parking lot once they spot that truck lit up after dark. Bring your list for Santa and your phone for a picture. Most evening stops run either 4 to 5:30 p.m. or 6:30 to 8 p.m.
One thing to keep in mind: the Santa Truck won't run on Christmas Eve or Christmas Day, so Dec. 23 is your last chance, as Santa will be quite busy on those two days.
Read More: Free Christmas Events Around Acadiana
Santa Truck Stops by Town
Arnaudville
- Tuesday, Dec. 8: Russell's, 6:30 to 8 p.m.
Baldwin
- Monday, Dec. 21: Raintree, 4 to 5:30 p.m.
Breaux Bridge
- Thursday, Dec. 3: St. Martin Parish Sheriff's Office, 5:30 to 7 p.m.
- Friday, Dec. 11: St. Bernard School, 6:45 to 8:30 a.m.
Broussard
- Saturday, Nov. 28: Blanchet's, Highway 90 East, 4 to 5:30 p.m.
- Thursday, Dec. 3: Billeaud's Grocery, E. Main Street, 3 to 5 p.m.
- Saturday, Dec. 5: Broussard Christmas Parade, noon to 4 p.m.
- Saturday, Dec. 12: Prejean's, noon to 2 p.m.
- Saturday, Dec. 12: Albertsons, 7 to 8:30 p.m.
Carencro
- Friday, Dec. 11: Gil's, Highway 93, 4 to 5:30 p.m.
Cecilia
- Wednesday, Dec. 2: Green's Piggly Wiggly, Cecilia Loop, 4 to 5:30 p.m.
Church Point
- Sunday, Dec. 13: Piggly Wiggly, 6:30 to 8 p.m.
- Thursday, Dec. 17: Rod's Thrifty Mart, 6:30 to 8 p.m.
Crowley
- Tuesday, Dec. 1: Kartchner's, VFW Drive, 4 to 5:30 p.m
Delcambre
- Wednesday, Dec. 9: Shawn's Cajun Meats, 4 to 5:30 p.m.
- Friday, Dec. 18: Delcambre Fuel Stop, 4 to 5:30 p.m.
Erath
- Wednesday, Dec. 16: Eddie's One Stop, 4 to 5:30 p.m.
Franklin
- Monday, Dec. 21: Northwest Corporation, 6:30 to 8 p.m.
Iota
- Thursday, Dec. 17: Gil's Dog Stop, 4 to 5:30 p.m.
Kaplan
- Wednesday, Dec. 16: Larry's Food Mart, 6:30 to 8 p.m.
Lafayette
- Friday, Nov. 27: CVS, Kaliste Saloom Road, 4 to 5:30 p.m.
- Friday, Nov. 27: Walmart, NE Evangeline Thruway, 6:30 to 8 p.m.
- Saturday, Nov. 28: Super 1, Ambassador Caffery Parkway, 6:30 to 8 p.m.
- Sunday, Nov. 29: Rouses, Johnston Street, 6:30 to 8 p.m.
- Wednesday, Dec. 2: RaceTrac, Ambassador Caffery Parkway, 2 to 3:30 p.m.
- Saturday, Dec. 5: Downtown Lafayette Unlimited, 6 to 9 p.m.
- Sunday, Dec. 6: Sonic Christmas Parade, 1 to 3 p.m.
- Sunday, Dec. 6: Albertsons, Ambassador Caffery Parkway, 4 to 5:30 p.m.
- Sunday, Dec. 6: Super 1, NE Evangeline Thruway, 6:30 to 8 p.m.
- Tuesday, Dec. 8: Grab N Geaux, Carmel Drive, 4 to 5:30 p.m.
- Friday, Dec. 11: Believe in Magic, E. Pont des Mouton Road, 6 to 8 p.m.
- Tuesday, Dec. 15: Lyon's Market, Moss Street, 6:30 to 8 p.m.
- Saturday, Dec. 19: South College Shopping Center, noon to 3 p.m.
- Saturday, Dec. 19: Walmart, Pinhook Road, 6:30 to 8 p.m.
- Sunday, Dec. 20: RaceTrac, Congress Street, 2 to 3:30 p.m.
- Sunday, Dec. 20: Rouses, Camellia Boulevard, 4 to 5:30 p.m.
- Sunday, Dec. 20: Walmart, Ambassador Caffery Parkway, 6:30 to 8 p.m.
- Wednesday, Dec. 23: Super 1, Ambassador Caffery Parkway at Dulles Drive, 4 to 5:30 p.m.
Lydia
- Wednesday, Dec. 9: Lydia Foods, Darnall Road, 6:30 to 8 p.m.
New Iberia
- Monday, Dec. 7: Rouses, 4 to 5:30 p.m.
- Monday, Dec. 7: Super 1, 6:30 to 8 p.m.
- Saturday, Dec. 12: Pancakes with Santa (New Iberia Crime Stoppers), 8 to 10 a.m.
- Saturday, Dec. 12: New Iberia Christmas Parade, 4:30 to 6 p.m.
- Friday, Dec. 18: Park Elementary, 11 a.m. to 1 p.m.
Opelousas
- Friday, Dec. 4: Walmart, 6:30 to 8 p.m.
- Thursday, Dec. 10: Le Vieux Village Parade, 5 to 7 p.m.
- Tuesday, Dec. 22: Piggly Wiggly, 6:30 to 8 p.m.
Port Barre
- Tuesday, Dec. 22: Bourque's, 4 to 5:30 p.m.
Rayne
- Tuesday, Dec. 1: Super 1, The Boulevard, 6:30 to 8 p.m.
- Monday, Dec. 14: Shop Rite, 4 to 5:30 p.m.
Scott
- Sunday, Dec. 13: Kartchner's, 4 to 5:30 p.m.
- Monday, Dec. 14: Piggly Wiggly, 6:30 to 8 p.m.
- Tuesday, Dec. 15: Super 1, 4 to 5:30 p.m.
- Wednesday, Dec. 23: Village Station, 6:30 to 8 p.m.
St. Martinville
- Wednesday, Dec. 2: Cash Saver, 6:30 to 8 p.m.
Ville Platte
- Monday, Nov. 30: B&S Neighborhood, Chicot Park Road, 4 to 5:30 p.m.
- Monday, Nov. 30: Teet's, W. Main Street, 6:30 to 8 p.m.
- Friday, Dec. 4: Champagne's, 4 to 5:30 p.m.
Youngsville
- Friday, Dec. 18: Rouses, 6:30 to 8 p.m.
- Saturday, Dec. 19: Richey's Y Not Stop, 4 to 5:30 p.m
Tips for Catching Santa
Get there early, especially for the Lafayette weekend stops and the parades, because the lines can get long fast. Evening stops are after dark, so the truck will be lit up for photos. Wear something red and you might just make Santa's good list.
Merry Christmas, Acadiana. I'll see y'all in line at Rouses
Free Christmas and Holiday Events in Acadiana 2026
Gallery Credit: Bruce Mikells